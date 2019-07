"Alatoran" filminin ulduzu Kristen Stüart istirahətə yollanıb.

Milli.Az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, o, dincəlmək üçün İtaliyanı, Aralıq dənizi sahillərini seçib. Məşhur aktrisa Amalfidə tətil edib.

Yaxtada dincələn aktrisa "cəsur" addımı ilə diqqət çəkib. Belə ki, o, hər kəsin gözü qarşısında bikinisiz halda günəşlənib.

29 yaşlı aktrisa paparassilərin diqqətindən yayınmayıb.

Fuad

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.