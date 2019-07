“Amrahbank”dan müştərilərə sərfəli təklif - depozit seyflərinin icarəsi

Bakı. Trend:

"Amrahbank" müştərilərə qiymətli əşyaların, sənədlərin və sair qiymətlilərin saxlanılması üçün bank seyflərinin icarəsi xidmətini təqdim edir.

Müştərilər qiymətli əşyalarını “Amrahbank”ın depozit seyflərində saxlamaqla onların təhlükəsizliyini daha yaxşı təmin etmiş olurlar, çünkü oğurluq, qarət, yanğın və bu kimi xoşagəlməz hallardan qorunmaq üçün Bankda mükəmməl texniki avadanlıq və yüksək səviyyədə təşkil edilmiş təhlükəsizlik sistemi mövcuddur.

“Amrahbank”ın depozit seyflərinin üstünlükləri

Müştərilərin Bank seyfini icarəyə götürməsi üçün yalnız şəxsiyyət vəsiqəsilə ”Amrahbank”ın Xocalı prospekti 36A ünvanında yerləşən (Xətai metrosu ilə üzbəüz) Baş Ofisinə yaxınlaşması kifayətdir.

Bank seyflərinin icarəsi üzrə tariflər



İcarə tarifləri seçilmiş seyfin ölçülərindən asılı olaraq dəyişir:

Daha ətraflı məlumat üçün “Amrahbank”ın 987 saylı məlumat mərkəzinə zəng vurmaqla və ya Bankın http://amrahbank.com//az ünvanlı rəsmi internet səhifəsinə, eləcə də sosial şəbəkələrdəki rəsmi səhifələrinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

