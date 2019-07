Hindistanın Mumbay şəhərində yaşayış binasının uçması nəticəsində 40-dan çox insan dağıntı altında qalıb.

“Report” RİA “Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, məlumatı yerli televiziya kanalı yayıb.

Bildirilib ki, hadisə yerində xilasedicilər işləyir.

Məlumata görə, binanın 90-100 yaşı olub.



