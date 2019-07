Bakıda itkin düşmüş 17 yaşlı qız tapılıb.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, iyulun 12-də 23-cü Polis Şöbəsinə Nizami rayon Keşlə qəsəbə sakini, 2002-ci təvəllüdlü Fatimə Cabbarovanın itkin düşməsi ilə bağlı məlumat daxil olub. İyulun 13-də 24-cü Polis Bölməsinin əməkdaşları tərəfindən aparılan əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində itkin düşmüş F. Cabbarova Nəsimi rayonu, Cavadxan küçəsi 54 ünvanında tapılaraq ailəsinə təhvil verilib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.