Azərbaycanlı iş adamlarının Əfqanıstanda müəyyən layihələrdə iştirakı təşviq ediləcək.

"Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycan İqtisadiyyat nazirinin müavini Sahib Məmmədov bildirib.

Onun sözlərinə görə, məqsəd tikinti sahəsində Azərbaycan iş adamlarının öz təcrübələrini bölüşmələri və müəyyən layihələr həyata keçirmələridir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.