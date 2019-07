"AZERNEWS" qəzetinin növbəti nəşri çapdan çıxıb

Bakı. Trend:

İyul ayının 16-da "AZERNEWS" onlayn qəzetinin növbəti nəşri çapdan çıxıb.

Oxucular qəzetin yeni buraxılışında "Fransız şirkətləri ölkənin qeyri-neft sektoruna maraq göstərir"; "Ölkədə ÜDM artımı müşahidə olunur"; "Aİ ölkədə əsas investor olaraq qalır"; 2Rusiya sənaye şirkəti yerli bazara daxil olmağı planlaşdırır" haqqında və digər məqalələrlə tanış ola bilərlər.



"AZERNEWS" Ümumdünya Qəzet və Qəzet Naşirləri Assosiasiyasının (WAN-IFRA) assosiativ üzvüdür.

Onlayn qəzeti oxumaq üçün www.azernews.az ünvanına keçə bilərsiniz.

