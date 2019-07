Bilgəhdə faciəvi şəkildə ölən şirkət əməkdaşının meyiti tapıldı - FOTO

14.07.2019-cu il tarixində Bakı şəhərinin Sabunçu rayonu, Bilgəh qəsəbəsində, dənizdə, qeyri-çimərlik (nəzarətsiz) ərazidə batdığı ehtimal olunan 1987-ci il təvəllüdlü Rəsulzadə İlham Tofiq oğlunun axtarışları başa çatıb.

Publika.az Fövqəladə Hallar Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, İ.Rəsulzadənən meyiti Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin dalğıc-axtarış qrupu tərəfindən tapılaraq sudan çıxarılıb və aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Qeyd edək ki, İ.Rəsulzadə ilə yanaşı yaxın dostu da dənizdə batıb və hadisə günü onun meyiti tapılıb. İ.Rəsulzadə şirkətlərdən birində səs operatoru kimi çalışırmış və ailəli olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.