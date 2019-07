Bakı. Mətanət Nəsibova - Trend:

Bu gün Bakıda keçirilən İqtisadi əməkdaşlığa dair Azərbaycan-Əfqanıstan işçi qrupunun ilk iclasının yekunları üzrə iki ölkə arasında əməkdaşlığa dair memorandum imzalanıb.

Trend-in məlumatına görə, sənədi Azərbaycan tərəfindən İqtisadiyyat nazirinin müavini Sahib Məmmədov, Əfqanıstan tərəfindən isə İşçi qrupun rəhbəri, prezidentin baş köməkçisi, maliyyə naziri Mohamməd Humayun Qəyumu imzalayıblar.

