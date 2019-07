İsveçdə təyyarə qəzası baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, paraşütçüləri daşıyan təkmühərrikli təyyarə Umea hava limanından havaya qalxdıqdan qısa müddət sonra çaya düşüb.

Nəticədə təyyarədə olan 9 paraşütçünün hamısı həlak olub.

Qəzaya texniki nasazlığın səbəb olduğu deyilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.