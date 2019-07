Qalmaqallı şou ulduzu büsqaltersiz şəkilləri ilə gündəm oldu - FOTO

Britaniyanın ITV kanalında yayımlanan populyar "Love Island" ( Sevgi adası ) realiti-şousunun iştirakçısı İndia Reynold çılpaq halda kamera qarşısına keçib.

Milli.Az The Sun-a istinadla xəbər verir ki, model kimi də fəaliyyət göstərən India "Page 3" üçün büsqaltersiz fotosessiya etdirib.

İngiltərənin Berkşir qraflığının Ridinq səmtində böyüyən İndia Reynoldun hazırda 28 yaşı var. O, realiti-şounun qalmaqallı iştirakçılarındandır.

Onun şəxsi Instagram hesabında 260 mindən çox izləyicisi var.

Milli.Az onun fotolarını təqdim edir:

Fuad

Milli.Az

