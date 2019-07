Xorvatiyada meşə yanğınları tüğyan edir.

Publika.az xəbər verir ki, Paq adasındakı Novalca məkanında, musiqi festivalının təşkil olunduğu yerə yaxın bölgədəki meşə yanıb.

Şiddətli külək alovun bir anda yayılmasına səbəb olub. Bölgədəki 10 min nəfər təxliyə edilib.

İlkin məlumata görə, yanğın zamanı xəsarət alan olmayıb.

Zümrüd

