Cənubi Afrikanın Keyptaun şəhərində silahlar susmur.

Publika.az xəbər verir ki, həftə sonundan bəri gerçəkləşdirilən silahlı hücumlarda 43 nəfər ölüb.

Çox sayda yaralı var.

İnsidentlə bağlı 143 nəfər saxlanılıb. Hücumların səbəbi bilinmir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.