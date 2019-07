Nigeriya yığmasının baş məşqçisi Samson Siasianın anası qaçırılıb.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Bayels əyalətində baş verib.

Quldurlar 76 yaşlı qadını evə daxil olaraq oğurlayıblar. Hələ ki, onlar məşqçi ilə əlaqə saxlamayıblar.

Qeyd edək ki, ana Siasia 2015-ci ilin noyabr ayında da bənzər hadisə ilə üzləşmişdi. Həmin vaxt 3 nəfər onu motosikletlə qaçırmışdı. Qadının ailəsi daha sonra tələb olunan pulu ödəmiş və ana Siasia 13 gündən sonra evə dönmüşdü.

Milli.Az

