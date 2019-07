“Dedilər ki, saçlarını kəsdir, səni...”

Xalq artisti Niyaməddin Musayev imici ilə bağlı yaşadığı problemlərdən söz açıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, o, Samir Bayramlının "Söhbətsiz" proqramında maneələrlə rastalaşdığını deyib:

"Bir dəfə mənə dedilər ki, səni dövlət konsertinə salırıq. Amma bunun üçün saçını kəsdirməli, qara kostyum, eynirəngli ayaqqabı və qara qalstuk taxmalısan. Dedim ki, kostyum gözəldir, geyinə bilərəm. Ancaq imicimi konsert üçün dəyişə, saçlarımı kəsdirə bilmərəm. O, konsertdə oxumadım. Sonradan gördülər ki, xalq məni sevir, dedilər ki, necə varsansa, elə də gəl".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.