Venesuela 40 milyon dollarlıq qızıl ixrac edib

Venesuela hökuməti iyulun 12-də dəyəri 40 milyon ABŞ dolları olan 1 ton qızılın ixracını həyata keçirib.

"Report" bu barədə xarici mətbuata istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, qiymətli metalın alıcılara Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən olan şirkətlər olub. Onlar ABŞ-ın sanksiyalarına baxmayaraq, Venesueladan qızıl alıblar. Ümumilikdə aprel ayından bəri Venesuela 24 ton qızıl satıb.

Qeyd edək ki, Venesuelanın Mərkəzi Bankı, dövlət neft şirkəti - PDVSA, 7 milyard dollarlıq xarici aktivi, 2 şirkəti və 2 tankeri ABŞ-ın sanksiyası siyahısındadır.



