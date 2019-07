Ermənilərin sərhəd oyunu: “Reqnum” həqiqəti yaymaqdan imtina et

“Hazırda Feysbukda çoxları provokatorlara atəş açmayan sərhədçi haqqında qəzəbli statuslar paylaşır. Hesab edirəm ki, o, tamamilə doğru hərəkət etdi. Belə ki, bu provokasiya genişmiqyaslı konfliktin alovlandırılması üçün istifadə ediləcək qurbanın yaradılmasına hesablanmışdı”.



Publika.az xəbər verir ki, bu barədə keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov Feysbuk səhifəsində yazıb.



T.Zülfüqarov hadisə ilə bağlı Rusiyanın “Reqnum” agentliyinin ondan münasibət öyrəndiyini, lakin fikirlərini yayımlamaqdan imtina etdiyini bildirib.



“Mənə “Reqnum” agentliyindən zəng etdilər və yaranan situasiyanı şərh etməyimi xahiş etdilər. Müsahibəmdə dedim ki, yaranan situasiyadan faydalananlar və bəlkə də onun sifarişçiləri ermənilər və Rusiyadakı erməniyönlü qüvvələrdir. Onların hədəfi isə Azərabycan üçün Gürcüstandan “ikinci cəbhə”nin açılışıdır. Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycanın strateji tərəfdaşlığı çoxlarını narahat edir. Gözlənildiyi kimi, “Reqnum” açıqlamanı çap etməkdən imtina etdi. Ona görə də mənim məsləhətim emosiyaları kənara qoyub, bunun kimə faydalı olacağını düşünmək və provokatorların tələsinə düşməməkdən ibarətdir. Əsgərə isə halaldır”, - deyə o bildirib.



