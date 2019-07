"Serebro" qrupunun keçmiş solisti Tatyana Morqunova İnstaqramda açıq-saçıq fotolarını paylaşıb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, 21 yaşlı Tanya qrupa gəldikdən sonra onu tez-tez Katya Kişukla müqayisə ediblər. Hər iki sarışın həqiqətən də bir-birinə oxşayır. Bundan başqa hər ikisi də açıq-saçıq fotoları xoşlayırlar.

Tanyanın İnstaqramda 200 min izləyicisi var və açıq-saçıq fotoları maraqla qarşılanıb.

