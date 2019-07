Bakının mərkəzi prospektlərindən birində qəza baş verib.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə bir qədər əvvəl Tbilisi prospektində qeydə alınıb. Üzü şəhər istiqamətində baş verən qəza avtomobillərin hərəkətində problem yaradıb.

Bakı Nəqliyyat Agentliyindən (BNA) verilən məlumata görə, hazırda hadisənin baş verdiyi ərazidə sıxlıq müşahidə olunur.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.