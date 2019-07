"Qarabağ" haitili futbolçu Donald Geryeylə yolları ayırıb.

Metbuat.az bildirir ki, Gerye klubum ilə razılaşdırılmış tarixdə düşərgəyə qoşulmayıb və təlim-məşq toplanışıyla yanaşı Çempionlar Liqasının I təsnifat mərhələsində "Partizani"ylə görüşdə iştirak etməyib. Bu səbəbdən də futbolçu ilə yolları ayırmağa qərar verilib.

Qeyd edək ki, Gerye 2017-ci ilin yayından "Qarabağ"da çıxış edirdi.



