Azərbaycan və Əfqanıstan arasında ticarət dövriyyəsi 15 faiz artıb - Nazir müavini

"Azərbaycan və Əfqanıstan arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 2018-ci ildə 37 faiz artıb".

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu İqtisadiyyat nazirinin müavini Sahib Məmmədov iqtisadi əməkdaşlığa dair Azərbaycan-Əfqanıstan işçi qrupunun ilk iclasında deyib.

S.Məmmədov qeyd edib ki, bu il isə bu artım 15 faiz təşkil edib.

Nazir müavininin sözlərinə görə, hazırda ölkələr arasında ticari-iqtisadi sahədə 15-dən çox sənəd imzalanıb: "İqtisadi əməkdaşlığa dair işçi qrup yaradılıb. Ölkələrimiz nəqliyyat, logistika, tranzit yükdaşımaları və başqa sahələrdə əməkdaşlıq üçün yaxşı potensiala malikdir".

"Laypis-Lazuli" tranzit marşrutunun xüsusi önəmini vurğulayan S.Məmmədov qeyd edib ki, hazırda Azərbaycanda 11 Əfqanıstan şirkəti fəaliyyət göstərir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.