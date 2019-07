Ağdamın "Qarabağ" klubu futbolçu Donald Geryeylə yollarını ayırıb.

Publika.az xəbər verir ki, klub haitili müdafiəçi ilə qarşılıqlı razılaşmaya əsasən yolları ayırıb.

Buna legionerin razılaşdırılmış vaxtdan sonra kluba qayıtmaması və təlim-məşq toplanışı ilə yanaşı, Çempionlar Liqasının I təsnifat mərhələsində "Partizani"ylə görüşdə iştirak etməməsi səbəb olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.