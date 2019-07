Reper Ceyhun Zeynalov (Cin) Dilarə Əliyevanın aparıcısı olduğu "Söhbət var" proqramında başına gələn bir ilginc olaydan danışıb.

Milli.Az xəbər verir ki, Cin bir gün səsyazma studiyasında olarkən səkidə saxladığı avtomobilinin tanımadığı şəxsin idarə etdiyi maşın tərəfindən vurulduğunu bildirib.

Reperin verdiyi məlumata görə, onun avtomobilini vuran şəxs həmin maşını almaq məqsədi ilə sınaqdan keçirirmiş.

Cinin olayla bağlı geniş açıqlaması videoda:

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

