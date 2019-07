Hər beşinci böyük şirkət bu əməliyyat sistemindən istifadə edir

“Windows 7” sisteminin dəstəklənmə müddətinin bitməsinə yarım ildən az qalmasına baxmayaraq, çoxlu sayda şirkət hələ də bu əməliyyat sistemindən istifadəyə davam edir. Müxtəlif ölkələrdə 200-dən çox İT mütəxəssisin rəyini öyrənmiş “Kollective” korporativ proqram təminatı istehsalçısının məlumatları buna sübutdur.

“ICTnews” Elektron Xəbər Xidməti “dailycomm.ru” saytına istinadən yazır ki, araşdırma nəticəsində məlum olub ki, təxminən hər beşinci böyük şirkət “Windows 7” sistemindən istifadə edir. Hərçənd həmin şirkətlərin bir çoxu yeni sistemə keçid prosesinə başlayıblar, ancaq bu proses bir neçə il uzana bilər.

“Windows 7” sisteminin uzadılmış dəstəklənməsi ödənişli olacaq və 2023-cü ilin yanvarınadək əlçatan olacaq.

Korporativ lisenziyalı “Windows 7 Professional” və “Windows 7 Enterprise” versiyalarından istifadə edən şirkətlər yeni xidmətdən yararlana biləcəklər.

2020-ci ilin yanvarında “Windows 7” əməliyyat sisteminin ödənişsiz dəstəklənməsi bitir və “Microsoft” korporasiyası istifadəçilərə yeni “Windows 10” sisteminə keçid haqqında xatırlatmağa davam edir.

Emil Hüseynov





