Gecəyə "damğa vuran" yataq səhnəsi tənqid edildi - FOTO

Milli.Az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, Britaniyanın BBC one kanalında yayımlanan ekran işində Adam və Habiba obrazının sevişmə səhnəsi ötən gecəyə "damğa vurub".

Onların sevişmə səhnəsi qapı zənginin çalınması ilə yarımçıq kəsilib.

Aktrisa Rukku Naharın çılpaq olduğu səhnə sosial şəbəkələrdə birmənalı qarşılanmayıb. İzləyicilərin bir qismi onu belə səhnələrə çəkildiyinə görə tənqid ediblər.

