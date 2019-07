“Şimal axını” qaz kəmərinin hər iki qolu planlaşdırılmış texniki baxışla əlaqədar olaraq iki həftəlik dayandırılıb.

“Report” İnterfax-a istinadən xəbər verir ki, kəmərin işi 30 iyulda bərpa olunacaq.

“Nord Steam” şirkətindən bildirilib ki, zamanında həyata keçirilən yoxlama və təmir infrastrukturun xidmətinin müddətini 50 il və daha çox uzatmağa imkan verir.

Kəmər dayandırıldığı vaxt digər marşrutlarla qaz nəqlinin həcmi artırılır.



