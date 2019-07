Angela Merkel himni yenə oturaraq dinləyib

Almaniya kansleri Angela Merkel protokol qaydalarına zidd olaraq dövlət himnini oturaraq dinləyib.

"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu, Moldovanın baş naziri Maya Sandu ilə görüşdə baş verib.

Protokol qaydaları üzrə himnin dinlənməsi zamanı onlar musiqini oturaraq dinləyib.

Bu, artıq protokol dəyişikliyinə yol verilən - dövlət başçılarının himnləri oturaraq dinlədiyi ikinci haldır. Bundan əvvəl Almaniya kansleri Berlində Danimarkanın baş naziri Mette Frederiksenlə görüşdə himni oturaraq dinləyib.



