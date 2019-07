Nigeriya sahillərində Türkiyəyə məxsus yük gəmisi dəniz quldurları tərəfindən oğurlanıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, gəmidə 10 nəfərin olduğu bildirilir.

Məlumata görə, gəmidəkilər hamısı Türkiyə vətəndaşıdır.

Oğurlanan gəmi Türkiyənin "Kadıoğlu Denizcilik" şirkətinə məxsusdur.

Hadisə ilə bağlı başqa detallar açıqlanmır.

