La Liqa klublarından transfer rekordu - 1 milyard avro...

La Liqa klubları transferlərə ilk dəfə 1 milyard avrodan çox pul xərcləyərək rekord imza atıblar.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, La Liqa təmsilçiləri indiyə kimi heç vaxt bu qədər məbləğ transferlərə ödəməyiblər. Bildirilir ki, "Real", "Barselona" və "Atletiko" ən çox pul xərcləyən La Liqa klublarıdır.

Eden Hazard, Eder Militao, Ferland Mendi, Luka Yoviç, Rodriqo üçün ümumilikdə 303 milyon avro ödəyən "Real" hazırda transferlərə ən çox pul verən klubdur. Kataloniya təmsilçisi isə Antuan Qrizmann, Frenk De Yonq, Norberto Murara, Emerson de Souza və Ludovit Reis üçün ümumilikdə 230 milyon 500 min avro xərcləyib.

"Atletiko"ya gəlincə, Madrid klubu "Benfika"dan aldığı Joao Feliks üçün 126 milyon avro ödəyərək inidə kimi La Liqa tarixinin ən bahalı transferini gerçəkləşdirib. Komanda ümumilikdə 206 milyon 500 min avro verərək Felipe Monteyro, Markos Lorente, Renan Lodi,İvan Saponmyiçi transfer edib.

Bundan başqa, Avropa futbolunda bu yay edilən ən bahalı 10 transferin 6-sı La Liqa klublarından olub. Joao Feliks (126 milyon avro), Antuan Qrizmann (120 milyon avro) və Eden Hazard (100 milyon) ilk 3-lük-də yer alıb.

Milli.Az

