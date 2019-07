Müğənni İradə İbrahimovanın arxiv görüntüləri yayılıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, video sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Görüntüdə müğənni bir zamanların məşhur klubu "Tunel"də konsert verir. Onun saç düzümü xüsusi diqqət çəkir.

Milli.Az

