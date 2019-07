Bakıda maşınla piyadanı vurub qaçan sürücü tutulub.

Publika.az xəbər verir ki, Nəsimi RPİ 21-ci PB-nin əməkdaşları tərəfindən iyulun 11-də Bakı şəhər sakini A.Nəcəfovun xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsini törətməkdə şübhəli bilinən “Opel” markalı avtomobilin sürücüsü - Neftçala rayon sakini Ə.Məmmədov saxlanılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.