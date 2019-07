Tanınmış futbolçu Arda Turanın həyat yoldaşı Aslıhan Doğan bikinidə lüks yaxtada görüntülənib.

Milli.Az publika.az-a istinadən xəbər verir ki, Aslıhan Doğan anası Güler Doğan, atası Sabri Doğan, bacısı Dilahan Doğan və oğlunun dayəsi ilə birlikdə yay tətilini Arda Turana aid olan "Greystone" adlı 3 milyon avro dəyərindəki super lüks yaxtada keçirir.

Aslıhan Doğan yaxtada oğlu ilə oynayarkən görüntülənib. Paparatsilərin kameralarına tuş gələn futbolçunun xanımı bikinili halda yaxalanıb.

Milli.Az

