Aktrisanın vida paylaşımı izləyicilərinin etirazına səbəb oldu - FOTO

Türkiyənin “Fox TV” kanalında yayımlanan və böyük maraqla izlənilən “Kadın” serialının Baharı Özge Özpirinçinin “İnstagram” paylaşımı mübahisələrə səbəb olub.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, “Kadın” serialı ilə kariyerasında böyük uğur qazanan aktrisanın “Biz böyleyiz” filmi üçün etdiyi vida paylaşımı serialın izləyicilərini narahat edib.

Filmdə Efsun obrazını canlandıran Özpirinçi çəkilişlər bitdikdən sonra “İnstagram” səhifəsində “əlvida Efsun...Paydos” deyərək vida edib.

Aktrisanın bu filmindən xəbərsiz olan izləyicilər isə vida mesajını yalnış anlayıb. İzləyicilər Bahar obrazının 3-cü mövsümdə serialda olmayacağını düşünüb.

