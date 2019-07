Sosial mediadan imtina edən Röya istirahətdədir - FOTO

Əməkdar artist Röya Ayxan tətilə yollanıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi Türkiyədə istirahət edir. Müğənni dincəlməyə qardaşı İsmayılla gedib.

Üç həftədir İnstaqramdan imtina edən R.Ayxanın tətil fotosunu qardaşı sosial media hesabında paylaşıb.

Qeyd edək ki, ifaçı İnstaqramdan getməyinə belə aydınlıq gətirmişdi:

"Yavaş-yavaş anladım ki, İnstaqram həyatımızdan yaddaşımızı, dostluğumuzu pozur. Biz artıq otururuq, danışmağa söz tapmırıq. Çünki hər şeydən orada xəbərdarsan, hər şeyi bilirsən və s.".

Milli.Az

