Amerika metrosunda hər hansı bir məşhurla qarşılaşmaq normaldır.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, “Pink Floyd” qrupunun üzvlərindən Roger Vaters də ötən gün metro ilə səyahət edərkən obyektivlərə tuş gəlib.

310 milyon dollar sərvəti olan 75 yaşlı sənətçi təvazökar davranışları ilə izləyicilərinin rəğbətini qazanıb.

