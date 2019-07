İran Britaniyaya MEYDAN OXUDU: Bu şeytanlıqları...

“İran İngiltərənin dəniz quldurluğunu cavabsız qoymayacaq”.

Publika.az xəbər verir ki, bunu İranın dini lideri Ayətullah Əli Xamenei deyib.

Suriyaya neft daşıyan İran tankerinin İngiltərənin vassalı Cəbəllütariq tərəfindən girov götürülməsindən danışan Xamenei bildirib ki, ortada cinayət faktı var: “İngiltərə dəniz quldurluğu edir və gəmimizi oğurlayır. Əvvəlcə cinayət işləyirlər, sonra buna qanuni don geyindirməyə çalışırlar. İran və bu rejimə inanan ünsürlər bu şeytanlıqları cavabsız qoymayacaq. Yeri və zamanı gələndə uyğun cavab veriləcək”.

Zümrüd

