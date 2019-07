Bu gecə Ay tutulması gerçəkləşəcək.

Publika.az xəbər verir ki, çılpaq gözlə seyr edilə bilən məhdud sayda astronomik hadisələrdən olan Ay tutulması bu gün gecə saatlarında baş tutacaq.

Təxminən 5 saat davam edəcək kosmik hadisəni Azərbaycandan da izləmək mümkün olacaq.

Tutulma zamanı Ayın 65%-i Yer kürəsinin kölgəsinə bürünəcək. Astonomlar qeyd edir ki, belə hadisələr ildə ən az iki dəfə təkrar olunur. Növbəti Ay tutulması Günəş tutulmasına bağlı olaraq 10 yanvar 2020-ci ildə olacaq.

Zümrüd

