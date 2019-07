Türkiyə Futbol Federasiyası və Mərkəzi Hakimlər Komitəsi 2019-2020 mövsümündə meydana çıxacaq hakim və müşahidəçilərin siyahısını açıqlayıb.

Publika.az xəbər verir ki, siyahıda Bülənt Yıldırım və Sərkan Çınarın adı yer almayıb.

Qeyd edək ki, Bülənt Yıldırım 2018-2019 mövsümündə, xüsusilə, “Üç böyüklər”in (“Beşiktaş”, “Fənərbaxça”, “Qalatsaray”) oyunlarında kritik qərarları və qalmaqallar doğurması ilə yadda qalıb.

