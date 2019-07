"Qarabağ" fransalı hücumçu transfer edib - FOTO

“Qarabağ” yay fasiləsində dördüncü transferini reallaşdırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi Maqaye Qeyeni heyətinə qatıb.

29 yaşlı fransalı hücumçu ilə müqavilənin detalları bəlli deyil. Seneqal əsilli forvardın son iş yeri Türkiyənin "Osmanlıspor" klubu olub. O, karyerası ərzində Fransanın "Strasburq", "Brest", İngiltərənin "Everton", "Milloull" və Türkiyənin "Adanaspor" komandalarının formasını geyinib.

Qeyd edək ki, “Qarabağ” yay fasiləsində braziliyalı müdafiəçi Ailton Silvanı, mərakeşli cinah oyunçusu Faysal Rerrası və ispaniyalı hücumçu Xayme Romeronu heyətinə qatıb.(Report)

