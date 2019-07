Şou-biznesin çoxuşaqlı anası olan cazibədar müğənni Nura Suri geyimi ilə yenidən diqqət mərkəzinə düşüb.

Milli.Az xəbər verir ki, Nura Dilarənin verilişində qara rəngli qısa, dar paltarı ilə göz qamaşdırıb. Müğənni oturarkən daha da qısalan ətəyinə bir çıxış yolu tapa bilməyib. Paltarının qara rəngli tülü də müğənninin açıq-saçıqlığını ört-basdır etməyi bacarmayıb.

Bu da Nuranın sözügedən paltarı:

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

