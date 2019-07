Tanınmış televiziya mütəxəssisi Etibar Babayev sosial şəbəkədə arxiv fotosunu paylaşıb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, fotoda Babayevlə yanaşı, xalq artistləri Mübariz Tağıyev, İlhamə Quliyeva və Siyavuş Kərimi də yer alıb.

Təxminən iyirmi beş il öncə çəkilmiş görüntüdə İ.Quliyevanın fərqli imici, M.Tağıyevin saçlarının ağ olması diqqət çəkir.

Milli.Az

