Ukraynanın Ermənistandakı səfiri dəyişdiriləcək

Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski bir sıra ölkələrdəki səfirləri dəyişdirmək niyyətindədir.

“Report” “Levıy Bereq” nəşrinə istinadən xəbər verir ki, Ukrayna siyasətində yeni mərhələnin başlanması ilə əlaqədar olaraq, ilk növbədə, “Böyük yeddiliy”ə (G-7) aid ölkələrdəki səfirlərin dəyişdirilməsi nəzərdə tutulur.

“Hələlik uyğun namizədlər yoxdur. Dəyişiklik ediləcək ölkələr siyahısında Vatikan, İsveçrə, Argentina, Vyetnam, İordaniya, Ermənistan, Kipr, Cənubi Afrika Respublikası kimi ölkələr var”, - “Levıy Bereq” yazıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.