ABŞ-da məşhurların metrodan istifadə etməsi artıq dəb halını alıb. Bəzən metro istifadəçiləri Hollivud ulduzları, aktyorları və idmançıları vaqonda görürlər.

Milli.Az "ölkə.az"a istinadən xəbər verir ki, "Pink Floyd" qrupunun üzvü Rocers Uoters də metroya minəndə kameralara tuş gəlib.

310 milyon dollar sərvəti olan 75 yaşlı sənətçinin metrodakı rahat davranışı sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanıb. Fotoları təqdim edirik:

Milli.Az

