Dünya şöhrətli fotoqraf, savaşları obyektivindən susduran Reza Deqatinin vətəndə növbəti sərgisinin açılışı oldu. “Odun ruhu” adlanan sərgidə şöhrətli fotoqrafın yalnız Azərbaycanda çəkdiyi 60 foto nümayış olundu.

Publika.az xəbər verir ki, dünyanın ən məşhur fotojurnalistlərindən olan həmvətənimiz Reza Deqati Qarabağ müharibəsi dövründə çəkdiyi fotoşəkillərin birindəki qəhrəmanların axtarışındadır. Odur ki, oxucularımızdan bu elanı mümkün qədər yaymağı rica edirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.