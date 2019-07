Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində 20 nəfər satış aparatlarından aldığı qidadan zəhərlənib.

Metbuat.az Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, zəhərlənənlər təcili xəstəxanaya yerləşdirilib.



Rusiya Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə, onların vəziyyəti qənaətbəxşdir.

