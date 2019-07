“Zirə” yay transfer pəncərəsində heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəsəbə təmsilçisi Soni Norde ilə anlaşıb. 29 yaşlı hücumçu ilə 1 illik müqavilə bağlanılıb.



Haitili futbolçu bundan öncə “Boka Xuiors B” (Argentina), “San Luis B” (Meksika), “Altamira” (Meksika), SRKC (Banqladeş), “Mohun Baqan” (Hindistan) və “Mumbay Siti” (Hindistan) klublarında çıxış edib.

