Bir neçə ay əvvəl xanımı ilə birlikdə Amerikaya köçən müğənni Elariz Məmmədoğlu imicini dəyişib.

Publika.az xəbər verir ki, bığını qırxan sənətçi saqqal saxlamağa qərar verib. İllərdir ki, eyni tərzdə görməyə adət etdiyimiz müğənninin yeni stili izləyicilərin marağına səbəb olub.

