"Bozbash Pictures" serialının "Ağsaqqal"ı, aktyor Azər Baxşəliyevin həyat yoldaşı onunla olan fotosunu paylaşıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, memar olan Nigar Seyidova "Ən böyük dəstəkçim" deyə, A.Baxşəliyevə yazıb.

Qeyd edək ki, N.Seyidova sosial media hesabında soyadının yanına "Baxşəliyeva" sözünü əlavə etməklə də diqqət cəlb edib.

Milli.Az

