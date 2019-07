Şəkidə "ZİL" qəza etdi - yük yerindəki torpaq 2 azyaşlının üstünə dağıldı

Bakı. Samir Əli - Trend:

Şəkidə 2 azyaşlının xəsarəti ilə nəticələnən yol qəzası baş verib.

Trend-in məlumatına görə, hadisə rayonun Yuxarı Karvansaray adlanan ərazisində baş verib. Şəhər ərazisində torpaqla dolu "ZİL" markalı yük avtomobili idarəetməni itirərək divara çırpılıb. Nəticədə yük maşınındakı torpaq ərazidə olan azyaşlılar - 2009-cu il təvəllüdlü İsmayıl Babayev və 2007-ci il təvəllüdlü Mirağa Mehdiyevin üzərinə tökülüb.

Hər iki azyaşlı Şəki rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

