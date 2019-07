Xüsusi nümayəndə: "Gürcüstana sərhədin razılaşdırılmamış sahələrinə avqustun ikinci yarısında baxış keçirilməsini təklif etmişik"

"Rəsmi Bakı Azərbaycan-Gürcüstan dövlət sərhədinin razılaşdırılmamış sahələrinə yerində baxış və müvafiq ölçmə işlərinin avqustun ikinci yarısında həyata keçirilməsini təklif edib".

"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərhəd və Xəzər dənizi məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Xələf Xələfov bildirib.

"Təəssüf hissi ilə qeyd etməliyəm ki, Gürcüstan və Azərbaycan komissiyalarının işində uzun fasilələr olub. Bu fasilələrə səbəb partnyorların tez-tez dəyişməsidir. Azərbaycan tərəfi komissiyaların iclaslarının davamlı və ardıcıl olması üçün səylər göstərib. Bu il mayın 23-24-də Bakı şəhərində keçirilmiş Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə növbəti 12-ci iclasda komissiyaların işçi qrupları səviyyəsində dövlət sərhəd xəttinin razılaşdırılmamış sahələrinə yerində baxış və müvafiq ölçmə işlərinin aparılması barədə razılıq əldə olunub və tərəfimizdən bu işlərin cari ilin avqust ayının ikinci yarısında həyata keçirilməsi təklif edilib. Həmin görüşün nəticələrinə görə, komissiyaların növbəti iclasının Gürcüstanda keçirilməsi nəzərdə tutulur", - deyə o qeyd edib.



