Müğənni Niyam Salami sosial şəbəkədə lağa qoyulub.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, buna zəmin yaradan isə ifaçının əynindəki libası olub.

Belə ki, ağ köynəyini qara kəmərlərlə tamamlayan Niyama izləyicilər "Bu, nə geyimdi?", "Geyimini elə bil seks şopdan almısan" kimi rəylər yazıb. Müğənni isə yazılan rəylərə fikir verməyib.

Milli.Az

